Пеевски за Демерджиев: Той е просто един лъжец

"Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин".

Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски във връзка с днешното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски.

"Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи".

Пеевски допълни, че министърът не е показал нищо.

„Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец“, каза още лидерът на ДПС.

Компаниите, свързани с доставките и монтаж на мантинели, са свързани с дружеството "Спектрум ЕЪР ЕАД", която е финансирала полетите на самолета, с който Делян Пеевски е летял в последните три години. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента.

"През първата половина на 2022 г. АПИ възлага поръчка, огромна част от тези шест позиции, са възложени на 5 април 2022 г. на четири дружества. Стойността на договорите с анексите става 414 млн. лева - над 161 млн. лева нараства чрез анекси първоначалната сума. Четири са юридическите лица, които печелят договорите и са си парцелирали страната. Има роднински връзки - еднакви имейли, роднински връзки, еднакви офиси и др.", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред депутатите в парламента. Процедурите са приключили през септември до 5 октомври 2022 г.

Това не са четири независими стопански обекти, а са стопански обекти, парцелирани на този пазар. Данните ще бъдат предоставени на Прокуратурата, каза вътрешният министър. "Проверяваме тези връзки и качеството на мантинелите, които те са монтирали", заяви Демерджиев.

По думите на Николай Нанков от ГЕРБ служебният министър Иван Шишков е могъл да прекрати договорите за мантинелите. "Доставчик на мантинелите е турска фирма, която работи с руска стомана. Да не би това да е част от "прогресивното шушу-мушу" за "Боташ", запита Нанков. Наясно ли сте с обстоятелствата и ще работите ли за тях", запите депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър.

Никой да няма съмнение, че си позволява да повтаря порочни практики от миналото, ще срещне същата решителност, заяви в отговор Демерджиев. В отговор към Нанков той каза, че тези договори за мантинели трябва да са му добре познати, защото се появяват още 2016-18 г.

По думите на Демерджиев същите четири доставчици на мантинели са спечелили и през 2025 г. нови договори, които са прекратени. "През 2025 г. този план беше осуетен", заяви вътрешният министър.

За проверката на "Автомагистрали", Демерджиев каза, че има одит. "За мен е странно, че никой не е проверил какви са тези мантинели 10 години назад", допълни Демерджиев.