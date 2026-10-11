Иван Демерджиев: Заплахите съвпадат с разкритията за Пеевски

„Не се страхувам и подобни действия не могат да повлияят нито на поведението ми, нито на решенията, които вземам“. Това заяви в ефира на бТВ вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с бомбените заплахи, отправени спрямо институции и персонално спрямо него.

По думите му тези заплахи съвпадат с моментите, в които се засилва общественото внимание върху полетите на Делян Пеевски. Той поясни, че макар да липсват преки доказателства, за да обвини лидера на ДПС, съществува ясна тенденция, която изисква сериозен анализ.

„Притеснява ме много повече фактът, че тези имейли всяват смут, нарушават нормалния живот на гражданите и създават впечатление за дестабилизация“, коментира той.

Вътрешният министър обърна внимание на редовно повтарящия се модел при разпространението на заплашителните писма до стотици институции. Той подчерта, че личната му охрана не е увеличавана, тъй като службите за сигурност се опират на проверени оперативни данни, а не на имейли.

Демерджиев отрече тезата, че Делян Пеевски го заплашва директно, но настоя, че има видима причинно-следствена връзка. Той даде пример с хронологията на събитията: на 2 юли е изнесъл данни в парламента за въздушните пътувания на Пеевски, а само броени дни след това – на 7 и 8 юли, са последвали масови заплахи. Според него целта е изкуствено да се отклони вниманието от деликатни разкрития.

„Ще направим всичко възможно да установим кой физически стои зад тези заплахи“, обеща Демерджиев. Той даде подробности за последната атака, която е съдържала персонално предупреждение, целящо да блокира и забави отиването му на заседание в Народното събрание.

По отношение на скандала с полетите на Пеевски, МВР шефът се позова на официални данни, получени от малтийските служби. Според документите фактурите за пътуванията са издавани на фирмата „Хипария“ в Малта, но финансовите преводи са правени от българското дружество „Спектрум РЕД“. Демерджиев напомни, че Пеевски вече декларира публично, че сметките са уредени с негови лични средства и пари на фамилията му, но поиска това да бъде доказано официално.

„Изнасях факти и цитирах конкретни документи. Който твърди, че лично е платил полетите, трябва да докаже това“, отсече министърът. Той потвърди, че събраните до момента преписки вече се намират в прокуратурата, а разследването за евентуално злоупотреба с държавен ресурс продължава.

Демерджиев внесе яснота и по повод убийството на Илиян Филипов в Пловдив, отхвърляйки спекулациите, че е работил като негов процесуален представител. Той обясни, че двамата са се засичали около седем-осем пъти покрай общи бизнес познати в Пловдив и по време на спортни мероприятия.

„Наистина не съм бил адвокат на Илиян Филипов. Дори да бях, не виждам нищо нередно в това“, посочи Демерджиев, като апелира „фокусът да бъде върху извършителя и хората зад него“.

За финал министърът обяви, че според криминалистите физическият извършител на убийството вече е идентифициран, а разследващите екипи все още издирват оръжието на престъплението.