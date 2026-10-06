От Държавния департамент на САЩ ще помагат на България за мерките срещу дронове
Разговорите били планирани отдавна, увери Христо Гаджев
Американски експерти от Държавния департамент ще окажат експертна помощ на България за регулиране на мерките срещу дронове. Днес те се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание, съобщи БНТ.
Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев.
Обсъжданите теми са били свързвани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата.
В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в Балтийските държави.
Таралеж припомня - на 6 октомври около 3 часа сутринта дронове са попаднали в два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на българската акватория в Черно море. Атаката е била източно от нос Свети Атанас и град Бяла в Извънредната икономическа акватория на България.