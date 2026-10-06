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От Държавния департамент на САЩ ще помагат на България за мерките срещу дронове

От Държавния департамент на САЩ ще помагат на България за мерките срещу дронове
Снимка: БТА

Разговорите били планирани отдавна, увери Христо Гаджев

Американски експерти от Държавния департамент ще окажат експертна помощ на България за регулиране на мерките срещу дронове. Днес те се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание, съобщи БНТ.

Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев.

Обсъжданите теми са били свързвани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата.

В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в Балтийските държави.

Таралеж припомня - на 6 октомври около 3 часа сутринта дронове са попаднали в два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на българската акватория в Черно море. Атаката е била източно от нос Свети Атанас и град Бяла в Извънредната икономическа акватория на България.

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