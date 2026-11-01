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Жълт код за значителни валежи в 18 области, очакват се и гръмотевици

Жълт код за значителни валежи в 18 области, очакват се и гръмотевици
pixabay

Изборният ден ще бъде валежен почти в цялата страна

Предупреждение от първа степен за значителни валежи е в сила за 18 области в Западна и Централна България, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Жълтият код обхваща Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, София-град, Софийска област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково. Предупреждението важи и за част от общините в областите Велико Търново и Стара Загора.

Значителни валежи и силен източен вятър

Според прогнозата на НИМХ на места в западните и централните райони на страната се очакват значителни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от изток.

Температурите ще се променят слабо през деня. Минималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните — предимно между 10 и 15 градуса.

В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната ще достигне около 9 градуса.

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