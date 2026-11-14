Най-важното от спорта на 14.11.2026 година

Карлос Насар продължава да чупи рекорди

Карлос Насар продължава да чупи рекорди. Щангистът подобри с пет килограма собственото си постижение в изхвърлянето по време на мемориален турнир в Пловдив в памет на Милен Добрев. Той направи опит от 190 кг, с което подобри собственото си върхово постижение от 185 кг отпреди десетина дни на Световното първенство в Нинбо.

Рекордът обаче няма да бъде вписан официално, тъй като не е поставен на официален турнир на Международната федерация по вдигане на тежести.

Шеф в БФС се извини за тежката загуба от Исландия

Техническият директор на БФС Кирил Котев се извини от името на централата за катастрофалната загуба от Исландия с 0:5 в Лигата на нациите. Тя сложи край на надеждите на българския тим, че може да се пребори за промоция в Лига В или поне за участие на плейоф в турнира.

„Срамен резултат - извиняваме се на цяла България, която не заслужава да вижда националния си отбор в такова състояние. Допуснахме твърде много леки и непредизвикани грешки, които съперникът наказа. За съжаление ,свалихме гарда и когато противникът те превъзхожда във всеки един компонент от играта, се стига до разгром”, заяви Котев.

България в четвърта урна в жребия за Евро 2028

България ще бъде в четвърта урна на жребия за квалификациите за Европейското първенство през 2028 година. Церемонията ще се проведе на 6 декември.

Причината е, че „лъвовете“ не успяха да завършат на първо място в група C4 на Лигата на нациите. Ако "трикольорите" бяха спечелили групата, то щяха да бъдат в трета урна.

Десподов потвърди новия си договор с ПАОК

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов се завърна в игра след близо 8-месечно отсъствие от терените. Той влезе като резерва при победата на ПАОК с 3:1 в контролна среща срещу Партизан. Той се отличи с асистенция за гола на Мади Камара.

След двубоя Десподов говори пред гръцките медии, като призна, че е подновил договора си с "двуглавите орли".

България с тежка загуба от Испания в Самоков

Женският национален отбор на България отстъпи пред европейския вицешампион и бронзов медалист от последното Световно първенство Испания с 64:85 (21:20, 16:18, 16:25, 11:22) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в мач от втория кръг в група J от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Загубата бе първа за българките, които продължават с актив 1-1, докато испанките постигнаха втори пореден успех и оглавиха временното класиране.

След успеха по-рано днес на Хърватия над Чехия с 82:69, хърватките са с подобен на България баланс от победа и загуба, докато чехкините натрупаха две поражения.

Селекционерът Таня Гатева избра в стартовата петица срещу Испания да стартират Гергана Иванова, Карина Константинова, Радостина Димитова, Борислава Христова и натурализираната американка Кайла Хилсман.