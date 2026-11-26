Жълт код за опасност от поледици е обявен в осем области в Западна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупредителният код е обявен за областите Видин, Монтана, Враца, София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград.

С югозападен вятър ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат северозападната половина от страната.

Рано сутринта в четвъртък в северозападните райони и по долините на Струма и Места са възможни поледици.

Минималните ще са предимно между минус 3° и 2°, максималните - между 6° и 11°, малко по-високи в крайните югозападни и югоизточните райони.