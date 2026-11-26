Лейбъристкото правителство на британския премиер Анди Бърнам ще внесе днес в парламента законопроект за прилагане на част от споразумението с Европейския съюз, постигнато на 20 ноември в Брюксел. Това съобщиха от кабинета на премиера, цитиран от Франс прес.

Законопроектът, озаглавен „Намаляване на разходите“, обхваща две от договорените мерки – въвеждането на общи санитарни правила за търговията с храни и свързването на британската и европейската система за търговия с квоти за въглеродни емисии. Предстои текстът да бъде разгледан от парламента, като лейбъристите разполагат със стабилно мнозинство в Камарата на общините.

Според „Даунинг стрийт“ създаването на обща санитарна зона с еднакви стандарти за безопасност на храните ще намали административната тежест и ще премахне изискването за сертификати при внос и износ. ЕС е най-големият търговски партньор на Обединеното кралство и към него са насочени 58% от британския износ на селскостопански и хранителни продукти.

На срещата в Брюксел Бърнам, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се договориха и за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция, предаде БТА. Споразумението включва и мерки за улесняване на пътуванията на младежи между Великобритания и ЕС.