Латиносите обръщат гръб на Тръмп преди вота през ноември

Одобрението за президента Доналд Тръмп се задържа на рекордно ниско ниво през последните дни, показва проучване на Reuters/Ipsos. Според данните това се дължи на гласоподаватели от латиноамерикански произход, които оценяват негативно работата му и планират да отхвърлят неговата Републиканска партия на междинните избори следващия месец.

Допитването показва, че едва 32% от американците одобряват управлението на Тръмп, което изравнява най-ниския рейтинг в политическата му кариера. Подкрепата за президента отслабна през последните месеци, тъй като американците се борят с високата инфлация, предизвикана от решението на Тръмп да започне война с Иран.

Едва 24% от американците с латиноамерикански произход одобряват представянето на Тръмп в Белия дом, което е най-ниският дял по време на двата му мандата. В знак, че ниската популярност на държавния глава тежи сериозно на републиканците, само 26% от регистрираните латиноамерикански избиратели планират да гласуват за тях на изборите на 3 ноември 2026 г., които ще определят контрола над двете камари на Конгреса.

Около 52% от латиноамериканските избиратели възнамеряват да дадат гласа си за Демократите, което е близо два пъти повече от подкрепата за републиканците и представлява най-голямото предимство за Демократическата партия, откакто Тръмп встъпи в длъжност.

Националното проучване е проведено сред 4506 пълнолетни граждани на САЩ.