ГЕРБ искат временно намаляване на акциза върху бензина и дизела

Временно намаляване на акциза върху бензина и дизела и на данъка върху добавената стойност (ДДС) на моторните горива, включително сценарий за ставка от 9%, предлагат от ГЕРБ-СДС.

В декларация от парламентарната група заявиха, че са внесли проект за спешни мерки срещу високите цени на горивата, който обаче днес не е стигнал до разглеждане в пленарна зала. Причината е процедурна - законопроектът все още няма становище от комисия и не е изтекъл предвиденият в правилника срок, посочи Красимир Терзиев, който прочете декларацията от трибуната на Народното събрание.

"Ние уважаваме правилника на Народното събрание, но цените на колонката не чакат парламентарния правилник. Инфлацията не чака комисия, сметките на хората не чакат 15 дни. Българският бизнес също не може да постави разходите си на пауза", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и призова парламентарните комисии да разгледат предложението им възможно най-бързо и правителството да действа.

Терзиев посочи, че законодателното им предложение не е лозунг, не е и обещание държавата с един подпис да определи цената на всяка бензиностанция. Предлагаме конкретен пакет от временни мерки: първо България да поиска европейско разрешение за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела по модела, вече използван от Хърватия, заяви той.

Проектът предлага министърът на финансите в срок до 7 дни да внесе чрез Министерския съвет мотивирано искане до Европейската комисия за временно прилагане на акцизни ставки под минималните европейски равнища, каза депутатът от ГЕРБ-СДС. Второ - да бъде изяснена възможността за временно намаляване на ДДС върху моторни горива, включително сценарий за ставка от 9%, добави той. Не предлагаме да нарушаваме европейското право, точно обратно - предлагаме България официално да поиска позиция от Европейската комисия и при наличие на правна възможност да действа, уточни депутатът.

"При пълно прехвърляне на данъчното намаление към крайната цена, разчетите показват потенциал за значително намаление на цената на литър бензин и дизел. При комбинирания сценарий с по-нисък акциз и 9% ДДС, проектът изчислява приблизително спестяване от около 20 до 21 евро при зареждане на 50 литра. Или казано по друг начин - цената на колонка да падне с 40 евроцента на литър", заяви Красимир Терзиев. От ГЕРБ-СДС предлагат и да има постоянен публичен контрол дали данъчното облекчение действително стига до потребителя.

Ще настояваме проектът да бъде разгледан от компетентните комисии, ще настояваме след изтичането на необходимите срокове той да стигне до тази зала и тогава всеки народен представител ще има възможност да заяви позицията си на глас, но още днес отправяме един прост въпрос - ако друга държава членка на Европейския съюз може да поиска и да получи временна дерогация за акциза, защо България да не поиска същото, каза Терзиев. Не искаме вечни данъчни облекчения, предлагаме временни, ограничени и обратими мерки при извънреден ценови натиск, посочи той.

Докато ние броим процедурните дни, хората броят парите, които им остават след всяко зареждане, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС. По думите му 15 дни срок по правилник не трябва да се превръщат в 15 дни бездействие. Ще защитим разчетите, ще защитим мерките и ще настояваме този дебат да се проведе тук в Народното събрание пред всеки български гражданин, добави той.