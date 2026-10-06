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Иззеха общо около 1000 вейпа и пълнители с канабис в Костинброд

Иззеха общо около 1000 вейпа и пълнители с канабис в Костинброд
Pixabay

Един човек е задържан по случая

Около 500 електронни цигари и още толкова пълнители с течност, реагирала на канабис при полеви наркотест, са били иззети при съвместна акция на полицията и Агенция „Митници“ в Костинброд. 

Един човек е задържан по случая, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена вчера по обяд от служители на РУ-Костинброд и Агенция „Митници“ в производствена база в града, предава dariknews.

На място униформените открили два кашона с електронни цигари за еднократна употреба и пълнители. При извършения полеви наркотест съдържанието им реагирало на канабис.

Иззети са общо 497 вейпа и 497 пълнителя с течност.

Ползвателят на обекта е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.

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