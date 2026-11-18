Започна основният ремонт на ул. "Челопешко шосе" в София, която осигурява връзка с кварталите "Челопечене", "Кремиковци", "Сеславци" и "Ботунец". Столичната община стартира строителните дейности по първия участък с дължина 1,7 км, а инвестицията възлиза на 3,47 млн. евро с ДДС.

Кметът на София Васил Терзиев направи първа копка на обекта и провери организацията на строителните дейности заедно със заместник-кмета по строителство Емилиян Георгиев и кмета на район "Кремиковци" Лилия Донкова.

"За северната част на София и хората в район "Кремиковци" "Челопешко шосе" е основна връзка, която отдавна се нуждае от основен ремонт", заяви Терзиев.

По думите му общината започва с първите 1,7 км и подготвя обновяването на следващите 3,7 км, чието изпълнение се предвижда да започне през 2027 г. Трети участък с дължина около 2 км е в процес на проектиране.

"Челопешко шосе" не е ремонтирано основно от изграждането си през 60-те и 70-те години на миналия век.Предвиденото обновяване има за цел да подобри състоянието на пътната настилка, отводняването и безопасността на движението.

Първият етап обхваща трасето от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над река Лесновска при квартал "Челопечене". Предвижда се изграждане на нова конструкция на пътната настилка, поставяне на ограничителни системи и подмяна на съществуващите бетонови прегради.

Ширината на пътните платна ще бъде между 7,5 и 8 метра, като ще се запази съществуващото геометрично очертание на улицата. Поради липсата на канализация отводняването ще се извършва повърхностно чрез наклоните на настилката и прилежащите отводнителни съоръжения.

По време на ремонта платното в посока София ще бъде затворено, а движението ще се осъществява двупосочно в източното платно. Строителните дейности ще бъдат организирани в четири етапа с временна организация на движението, съобщи заместник-кметът Емилиян Георгиев.

Успоредно с това район "Кремиковци" провежда процедура за избор на изпълнител за следващия участък с дължина приблизително 3,7 км - от моста над река Лесновска до отклонението за квартал "Ботунец".

Там се предвижда цялостна рехабилитация на настилката, полагане на нови асфалтови пластове и възстановяване на пътната основа при необходимост. Ще бъдат обновени и съществуващите тротоари в населените части на трасето, като при пешеходните пресичания ще се изградят понижени бордюри и тактилни ивици за хора със зрителни и двигателни затруднения.

Столичната община е възложила и изготвянето на проект за основен ремонт на третия участък - от бул. "Ботевградско шосе" до Софийския околовръстен път. Неговата дължина е около 2 км.

Изпълнител на първия етап е ДЗЗД "Челопешко шосе - етап едно", а строителният надзор се осъществява от "Софинвест" ЕАД. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни при благоприятни атмосферни условия.

От Столичната община посочват, че продължава работата и по други инфраструктурни обекти, сред които изграждането на бул. "Копенхаген" от бул. "Цариградско шосе" до метростанция "Младост 3", реконструкцията на релсовия път по бул. "Мария Луиза" и изграждането на моста на ул. "Коломан".