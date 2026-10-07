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Балкани

Ердоган обсъди проблема със сигурността на корабоплаването в Черно море в телефонен разговор с Путин

Ердоган обсъди проблема със сигурността на корабоплаването в Черно море в телефонен разговор с Путин
AP/БТА

Турският президент е поздравил Путин по случай рождения му ден

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря днес по телефона с руския президент Владимир Путин, съобщава Дирекцията по комуникации на турското президентство.

По време на разговора турският държавен глава е повдигнал въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море.

Лидерите са обсъдили двустранните отношения между двете страни, както и регионални и глобални въпроси. 

Турският президент е поздравил Путин по случай рождения му ден и победата на неговата партия на последните избори в Русия.

Ердоган е подчертал значението на усилията за осигуряване на навигационната безопасност в Черно море.

"Турция винаги е готова да допринесе за усилията за установяване на преки контакти между Русия и Украйна“, се казва още в съобщението на Дирекцията по комуникации.

Разговорът бе проведен на фона на зачестилите инциденти с турски търговски кораби в Черно море. 

 

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