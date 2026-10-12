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Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой: Младежите от български произход в Турция искат да учат български

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой: Младежите от български произход в Турция искат да учат български

Заради продължаващата икономическа криза в Турция много младежи заминават за Западна Европа, каза Нурсой

Младежите от български произход в Турция искат да учат български. Това каза пред Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.

Нурсой, който е и председател на Ферерация Балгьоч разказа накратко за изторията на Балгьоч.

"Дружеството Балгьоч е създадено през 1985 г. по време на Възродителния процес. След 1989 г, когато заради тогавашния режим в България много хора се е наложило да се изселят в Турция, мнозина се записват в това дружество. Създават се такива големи дружествата в Бурса, Коджаели, Измир".

По думите му първоначално хората са отивали в тези дружества, за да получат съдействие за разрешаване на различни проблеми, някои от които, свързани с издаване на паспорти с паспорти, други с родители, които са останали в България.

Нурсой разказва, че постепенно дружеството става все по-популярно и се създава Федерация Балгьоч. Има съответно Бурса – Балгьоч, Измир - Балгьоч, Ялова – Балгьоч, Истанбул – Картал – Балканлар. Той уточни, че центърът на федерацията е в Бурса.

Той посочи, че дружеството Балгьоч се е занимавало основно с проблемите на изселилите се граждани, в частност с пенсионерите.

"Основна функция на дружеството е да съдейства и за организацията на изборите (парламентарни и президентски в България), при откриването на секции на територията на Република Турция", каза Нурсой. 

Нурсой съобщи, че федерацията е най-голямата в Турция с около 200 000 членове.

Дружеството е една голяма марка на територията на Турция с много голям брой членове, изтъкна председателят.

Относно проблемите на изселниците от България на територията на Турция Нурсой каза, че вече няма такива големи проблеми, каквито е имало преди.

Той каза, че леки затруднения има единствено относно пенсиите на хората с двойно гражданство, които живеят в Турция и трябва да попълват съответни декларации онлайн всяка година.

Нурсой посочи, че много пенсионери в момента идват до клонове на НОИ в България (в Хасково, Кърджали и др.) заради промени в законодателството, въпреки че такава опция има и през турските пощи ПТТ (но възрастните хора имат притеснения да действат по този начин).

Относно младежите с български произход в Турция Нурсой посочи, че те държат на българските си корени, а родителите им редовно им напомнят, че тяхната родина е България.

Същевременно Нурсой отбеляза, че заради продължаващата от много време икономическа криза в Турция, особено след Ковид-пандемията, много младежи са заминали за Западна Европа.

Няма да е лесно да върнем младежите в Турция. Дано да успеем да върнем тези младежи, това ще е нашата памет, коментира Нурсой.

По думите му почти всички младежи от български произход в Турция, искат да учат български език.

"В Турция обаче има проблем с обучението – няма достатъчно учители по български език", посочи той.

"Освен учители на нас ни трябват материали. Трябва да работим повече заедно с българската държава", каза Нурсой. 

Същевременно той изтъкна приноса на българската държава, в частност на посланика на България в Турция Н. Пр. Ангел Чолаков. Нурсой каза, че преди две години са били предоставени много книги за изучаване на български език от министерството на културата.

"През същата година организирахме големи курсове за изучаване на български език – в Борнова, в Мендерес, в Газиемир (райони на Измир - бел. авт.). В Тези курсове се включиха около 300-350 наши български младежи, както и по-възрастни хора, които са започнали да забравят българския език", каза председателят на Балгьоч - Измир.

"Ако е възможно да създадем по-добри условия, смятам, че още повече хора ще искат да учат български език", подчерта Абдурахим Нурсой. 

По отношение на отношенията между Турция и България през 2026 г. Нурсой посочи, че според него те са на много високо ниво. По думите му двете култури - турска и българска, са много близки. 

Нурсой каза, че след влизането на България в Шенген още повече турски бизнесмени са започнали да избират да развиват бизнес с България и на българска територия. По думите му обаче тези двустранни отношения още повече трябва да бъдат разширени. 

Председателят на Балгьоч - Измир отбеляза, че на този етап много турски бизнесмени предпочитат да действат на територията на Албания и Румъния. 

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