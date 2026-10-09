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НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември

НОИ към българските пенсионери в страни извън ЕС: Подайте декларация до 31 декември
БТА

Декларация живот се подава веднъж годишно между 1 ноември до 31 декември

От 1 ноември 2026 г. започва да тече срокът, в който лицата, които получават българска пенсия, но са с местоживеене в държава, която не е член на Европейския съюз, и с която не се прилагат разпоредбите на международен договор за социална сигурност, по който България е страна, трябва да подадат декларация за продължаване на изплащането на пенсията. Документът, добил популярност като "декларация живот“, трябва да бъде подаден от съответните лица до края на настоящата година, за да бъде продължено изплащането на българските им пенсии и през 2027 г. Това съобщават от Националния осигурителен институт.

Декларация живот се подава веднъж годишно между 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година. В същият период пенсионерът трябва да се яви лично пред консулска служба или друг официален компетентен орган в държавата по местоживеене, който да завери декларацията.

Заверената декларация се адресира до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията. Тя може да бъде подадена лично или чрез упълномощено лице, както и да бъде изпратена в оригинал чрез пощенски оператор. Възможно е подаването да стане и по електронен път. 

На интернет страницата на НОИ са налични двуезични формуляри на декларацията на следните езици: английски, испански, френски, немски, италиански и турски. 

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