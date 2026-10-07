НОИ: 1056,31 евро е средният осигурителен доход за август

1056,31 евро е размерът на средния осигурителен доход за страната за август, а за периода от 1 септември 2025 г. до 31 август 2026 г. – 1009,78 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през септември тази година.

За юли размерът на средния осигурителен доход за страната бе 1015,10 евро, а за периода от 1 август 2025 г. до 31 юли тази година – 1000,93 евро.