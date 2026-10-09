Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Дружествата на изселниците в Турция са готови с подготовката за президентските избори в България. Това каза пред Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой за подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на България.

Балгьоч е най-голямото дружество на изселниците от България в Турция.

Нурсой съобщи, че в района на Измир ще бъдат разкрити 17 секции и още две секции ще има в Маниса.

"Това са доста секции. Дружествата (на изселниците) като Балгьоч са готови във връзка с подготовката, определени са училищата, членовете на избирателните секции, подпомагането на хората за електронно попълване на декларации", каза Нурсой.

На територията на Турция за президентските избори в Турция ще бъдат разкрити общо 78 секции, съобщи ЦИК.

Нурсой посочи за проблеми, които може да възникнат на изборите за хората, които не владеят добре български език, специално за младежите. Той изтъкна липсата на достатъчно учители по български език, за да могат младите хора с българско гражданство да изучават добре езика.

По думите на Нурсой има голямо желание за изучаване на български език от децата на хората с двойно гражданство, напуснали България през 80-те години на миналия век. Той посочи, че е твърде възможно съответно тези хора да не гласуват на изборите.

Абдурахим Нурсой каза, че на предстоящите президентски избори не очаква висока избирателна активност на територията на Турция. Той добави, че хората с двойно гражданство нямат особена представа за кандидатите за президент на България, тъй като не е имало посещения в Турция на кандидати в рамките на предизборната кампания.

"Хората не знаят за кого да гласуват", каза той.

"Според мен 78 секции за предстоящите избори за президент на България са достатъчни", посочи Нурсой, като добави, че се очаква по 300-400 души да гласуват в секция.

Той припомни, че на последните парламентарни избори (в България) разкритите секции на територията на Турция са били изключително малко, като по 1000-1500 души са гласували в секции.