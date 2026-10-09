Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Според Нурсой 78 секции в Турция за предстоящите избори за президент на България са достатъчни

Дружествата на изселниците в Турция са готови с подготовката за президентските избори в България. Това каза пред Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой за подготовката за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на България. 

Балгьоч е най-голямото дружество на изселниците от България в Турция. 

Нурсой съобщи, че в района на Измир ще бъдат разкрити 17 секции и още две секции ще има в Маниса. 

"Това са доста секции. Дружествата (на изселниците) като Балгьоч са готови във връзка с подготовката, определени са училищата, членовете на избирателните секции, подпомагането на хората за електронно попълване на декларации", каза Нурсой.

На територията на Турция за президентските избори в Турция ще бъдат разкрити общо 78 секции, съобщи ЦИК.

Нурсой посочи за проблеми, които може да възникнат на изборите за хората, които не владеят добре български език, специално за младежите. Той изтъкна липсата на достатъчно учители по български език, за да могат младите хора с българско гражданство да изучават добре езика. 

По думите на Нурсой има голямо желание за изучаване на български език от децата на хората с двойно гражданство, напуснали България през 80-те години на миналия век. Той посочи, че е твърде възможно съответно тези хора да не гласуват на изборите. 

Абдурахим Нурсой каза, че на предстоящите президентски избори не очаква висока избирателна активност на територията на Турция. Той добави, че хората с двойно гражданство нямат особена представа за кандидатите за президент на България, тъй като не е имало посещения в Турция на кандидати в рамките на предизборната кампания. 

"Хората не знаят за кого да гласуват", каза той. 

"Според мен 78 секции за предстоящите избори за президент на България са достатъчни", посочи Нурсой, като добави, че се очаква по 300-400 души да гласуват в секция. 

Той припомни, че на последните парламентарни избори (в България) разкритите секции на територията на Турция са били изключително малко, като по 1000-1500 души са гласували в секции.

Още по темата

Общо 78 секции в 18 окръга в Турция ще бъдат разкрити за президентските избори в България

Общо 78 секции в 18 окръга в Турция ще бъдат разкрити за президентските избори в България

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК определи местата и броя на секциите в чужбина за президентските избори

ЦИК създаде мобилно приложение за президентските избори

ЦИК създаде мобилно приложение за президентските избори

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Люпчо Георгиевски: Не искаме привилегии, а равноправие за българите в Северна Македония

Люпчо Георгиевски: Не искаме привилегии, а равноправие за българите в Северна Македония

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 9 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 11 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 19 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 22 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 32 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 39 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 51 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 59 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица