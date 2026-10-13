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Роналдо се разписа за Ал-Насър в мач, отложен заради предупреждение за сигурност

Роналдо се разписа за Ал-Насър в мач, отложен заради предупреждение за сигурност
АП/БТА

Португалската звезда помогна за победата с 3:1 над Нефтчи в азиатската Шампионска лига

Кристиано Роналдо отбеляза втория гол за Ал-Насър при победата с 3:1 над узбекския Нефтчи в азиатската Шампионска лига, съобщи Ройтерс.

Началото на срещата в Рияд беше отложено, след като Гражданската отбрана на Саудитска Арабия издаде предупреждение за безопасност 15 минути преди първия съдийски сигнал. Според агенцията градът е бил цел на ракети, изстреляни от хутите в Йемен през последните дни.

Забавянето не се отрази на отбора на Анге Постекоглу. Анджело откри резултата в 33-ата минута, а девет минути по-късно Роналдо удвои преднината на домакините.

Алишер Одилов намали за Нефтчи в началото на второто полувреме, но автогол на Анварджон Гофуров оформи крайното 3:1. Гостите завършиха срещата с десет души след червен картон на Икромджон Алибаев.

В друг двубой шампионът Ал-Ахли победи Ал-Васъл с 3:1. За саудитския тим се разписаха Роджър Ибанес, Тринкао и Ферас Ал-Брикан. Ал-Ахли има четири точки след първите си два мача в турнира.

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