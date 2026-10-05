Цветанка Андреева: Политическите сблъсъци надхвърлят президентската кампания

Три седмици преди президентските избори на 25 октомври политическото напрежение се засилва, а криминални случаи и взаимни обвинения между управляващи и опозиция все по-често доминират предизборния дебат.

Политолозите Цветанка Андреева и Теодор Славев коментираха възможните размествания в подкрепата и влиянието на последните политически скандали върху избирателите пред БТВ.

Според Цветанка Андреева част от публичните сблъсъци са отражение на по-дълбоки политически конфликти, които надхвърлят рамките на президентската кампания.

Тя обърна внимание на противопоставянето между Румен Радев и Делян Пеевски, като го определи като част от по-широко пренареждане на политическите отношения.

Андреева коментира и скандала около обществените поръчки за мантинели.

По думите ѝ, когато политическите сили заявяват намерение за борба с корупцията, трябва да има ясна отговорност за начина, по който се управляват публичните средства.

Политологът свърза и убийството на бизнесмена Илиян Филипов с по-широките въпроси за отношенията между бизнес, политика и институции.

Според нея случаят повдига важни въпроси за възможните зависимости и влиянието на икономически интереси върху политическия живот.

Междувременно Теодор Славев предупреди, че натрупването на скандали може да отблъсне част от избирателите и да доведе до по-ниска активност.

В оставащите седмици до вота основният въпрос е дали кампанията ще се върне към политическите приоритети на кандидатите или ще продължи да бъде доминирана от скандали и взаимни обвинения.