България е изправена пред риск от икономическа рецесия, ако правителството не преразгледа данъчната си политика и заложените разходи в бюджета за 2027 г. Това заяви бившият министър на икономиката и депутат от "Продължаваме промяната" Богдан Богданов пред БНР.

Според него новите данъчни тежести ще окажат допълнителен натиск върху бизнеса и домакинствата в момент на свиващо се потребление и затруднения пред българската индустрия.

"Настояваме тази данъчна тежест, която в момента се налага върху бизнеса и върху физическите лица, да бъде отложена, да бъде отменена на този етап. Влизаме в трудни времена за нашия бизнес. Виждаме все по-голямо ограничение в износа и свиващо се потребление", заяви Богданов.

Той предупреди, че увеличаването на данъците при неблагоприятна икономическа обстановка може да задълбочи проблемите.

"Когато налагаш допълнителна данъчна тежест в свиваща се индустрия, в ограничаващо се потребление, следващата стъпка е да стигнем до рецесия. Ако правителството не предприеме адекватни действия, сценарий за рецесия не е изключен", посочи депутатът.

Богданов настоя и за отлагане на предвиденото увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти, за да не бъдат натоварвани допълнително гражданите.

По думите му управляващото мнозинство не се вслушва в предложенията на опозицията и приема решенията си без необходимия диалог.

Бившият министър отправи критики и към прозрачността на държавните разходи. Според него от проектобюджета е премахната информацията за общинската инвестиционна програма, което затруднява проследяването на средствата.

"Управляващите направиха нещо, което и тези, които свалихме миналата година не си позволиха – ГЕРБ и ДПС, а именно да скрият за какво ще се харчат парите на данъкоплатците. Общинската програма я махнаха от бюджета. Не знаем какви общински проекти има", заяви Богданов.

Той защити и политиката на "Продължаваме промяната" по отношение на държавния дълг, като посочи, че според неговите изчисления за всяко евро нов дълг по време на участието на партията в управлението е имало четири евро принос към икономиката.

Богданов коментира и предупреждението на Европейската комисия за бюджетния дефицит на България, като го определи като сериозен удар върху управлението на Румен Радев.

Според него Брюксел е отправил ясни препоръки още през юли, но правителството не е предприело необходимите действия за ограничаване на разходите и дълга.

Бившият икономически министър разкритикува и избора на управляващите да търсят допълнителни бюджетни приходи чрез данъчни промени, вместо чрез по-ефективен контрол върху големите икономически оператори.

Като пример той посочи необходимостта от по-добро управление на приходите и облагането на "Лукойл", както и от ограничаване на неефективните инфраструктурни разходи.

Богданов засегна и проблема със злоупотребите при издаването на решения от ТЕЛК.

Според него съществуващото законодателство предоставя достатъчно възможности за противодействие на подобни практики, а основната отговорност за разследването им е на компетентните институции.

"Ние имаме закони. Решението е в ДАНС, в МВР, в съда", заключи Богдан Богданов.