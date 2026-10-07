Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

Държавите трябва да действат по-бързо за ограничаване на дълга и нарастващото неравенство на фона на войните, високата задлъжнялост и бума на изкуствения интелект. За това предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в реч в Сингапур преди есенните срещи на МВФ и Световната банка в Банкок.

„Не можем повече да отлагаме необходимите политически действия. Разполагате с необходимите инструменти – сега трябва да имате мъдростта да ги използвате“, заяви Георгиева.

По думите ѝ високият дълг вече е сериозен проблем както за държави с ниски доходи, така и за развити икономики. Правителствата са принудени да избират между финансирането на обществени и социални услуги и обслужването на задълженията си при високи лихви.

Георгиева обърна специално внимание и на изкуствения интелект. Мащабните инвестиции в центрове за данни и друга инфраструктура подкрепят икономическия растеж и корпоративните печалби, но същевременно увеличават потреблението на енергия и могат да засилят инфлационния натиск.

Шефът на МВФ предупреди, че ако възвръщаемостта от инвестициите в изкуствен интелект се окаже по-ниска от очакваното, високата задлъжнялост на технологичните компании и огромните инвестиции в американски акции могат да превърнат разочарованието в сериозен икономически шок.

Друг риск е задълбочаването на неравенството, тъй като ползите от технологичния бум са концентрирани предимно в държави със силно развити технологични сектори.

Георгиева призова правителствата да провеждат политики за овладяване на инфлацията и дълга, като едновременно защитават най-уязвимите групи. Според нея са необходими още ефективно регулиране на изкуствения интелект, преквалификация на работниците, по-гъвкави пазари на труда, стимули за предприемачеството и мерки за укрепване на енергийната сигурност.