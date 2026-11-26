ФИФА потвърди, че е станала жертва на кибератака, при която е осъществен неразрешен достъп до ограничен обем лична и бизнес информация. Говорител на световната футболна централа заяви пред Ройтерс, че организацията осъжда незаконното придобиване и публикуване на информация, особено на лични данни.

ФИФА не уточни кога е извършена атаката и какво включва засегнатата бизнес информация. От изявлението не става ясно и дали част от данните са публикувани онлайн.

Източник, пряко запознат със случая, заяви пред Ройтерс, че засегнатите данни представляват по-малко от 0,1% от общия обем информация, съхранявана от ФИФА. По думите му файловете по прекратения проект “FIFA Forward Enterprise” не са били достъпени при пробива.

Проектът предвиждаше ФИФА да набере до 4,2 млрд. долара чрез продажба на 20% дял в ново звено, което да управлява събитията на организацията, включително Световното първенство. През юли президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че централата се отказва от плана след общественото недоволство срещу него.