ГЕРБ предлага държавата да компенсира разходите за електроенергия на училищата, детските градини, ученическите и студентските общежития, детските спортни школи, читалищата, храмовете и манастирите. Мярката ще обхване и уличното и площадното осветление в общините. Предложението е внесено между първото и второто четене на Бюджет 2027, съобщиха на брифинг в парламента депутатите Йорданка Фандъкова, Жечо Станков и Красимир Вълчев.

Целта е след компенсациите тези потребители да плащат за ток на цени, съпоставими с тези за домакинствата. От ГЕРБ посочиха, че училищата, детските градини и останалите обхванати институции плащат по цени за небитови потребители, въпреки че дейността им не е насочена към печалба.

„В условията на финансови рестрикции, на драматично покачващи се цени на електроенергията, не е справедливо това да бъде точно за сметка на образованието на децата, на младите хора в общежитията, на общините“, каза Фандъкова.

Красимир Вълчев критикува бюджетната политика на правителството, като посочи, че мерките за ограничаване на разходите засягат образованието, културата и вероизповеданията. Според него намаляването на дела на разходите за образование спрямо брутния вътрешен продукт и инфлацията принуждават училищата и детските градини да покриват по-високи разходи със същия финансов ресурс.

Жечо Станков заяви, че нарастващите сметки за улично осветление затрудняват общините, а цената на електроенергията за небитовите потребители през ноември е достигнала близо 156 евро за мегаватчас. По думите му компенсациите ще се финансират от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и няма да натоварят държавния бюджет. Станков посочи, че фондът получава 5% вноска от производителите на електроенергия, а с новото законодателство такава вноска се въвежда и за операторите на батерийни съоръжения.

По повод евентуалната продажба на активите на „Лукойл“ Станков заяви, че държавата трябва да следи за спазването на българското и европейското законодателство при всяка сделка. Като приоритети той посочи осигуряването на достатъчно горива на достъпни цени и запазването на работните места в сектора.