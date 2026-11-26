По коя телевизия да гледаме България - Дания в баскетболните предквалификации?
Мъжкият национален отбор се завръща в София за официален мач след повече от 12 години
България приема Дания във втория си мач от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Отборът на Любомир Минчев започна участието си в група D с победа със 103:86 като гост на Румъния и тази вечер ще търси втори пореден успех.
Александър Везенков е сред 12-те баскетболисти, избрани за срещата. Коди Милър-Макинтайър отпадна от състава заради заболяване и остана в Гърция.
Предмачовото студио започва в 18:00 часа, един час преди началото на срещата.
Двубоят е тази вечер, 26 ноември, от 19:00 часа българско време в “Арена София” и ще бъде предаван пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.
Първоначално пуснатите билети бяха разпродадени. Заради интереса Българската федерация по баскетбол отвори допълнителни места в сектор 3 на третия етаж на залата. Билетите за тях са на цена от 5 евро.