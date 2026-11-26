България приема Дания във втория си мач от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Отборът на Любомир Минчев започна участието си в група D с победа със 103:86 като гост на Румъния и тази вечер ще търси втори пореден успех.

Александър Везенков е сред 12-те баскетболисти, избрани за срещата. Коди Милър-Макинтайър отпадна от състава заради заболяване и остана в Гърция.

Предмачовото студио започва в 18:00 часа, един час преди началото на срещата.

Двубоят е тази вечер, 26 ноември, от 19:00 часа българско време в “Арена София” и ще бъде предаван пряко по bTV Action и онлайн във VOYO.

Първоначално пуснатите билети бяха разпродадени. Заради интереса Българската федерация по баскетбол отвори допълнителни места в сектор 3 на третия етаж на залата. Билетите за тях са на цена от 5 евро.