Треньорите вече могат да поискат от главния съдия да прегледа спорна ситуация на монитора край терена. Нововъведението дава на щаба възможност да поиска проверка и когато реферът първоначално е оставил играта да продължи.

За да заяви проверка, наставникът показва специален “чалъндж картон”. Той може да го използва, ако смята, че съдията е пропуснал нарушение или е взел погрешно решение в ключов момент от двубоя.

След заявката главният съдия преглежда видеоповторението на монитора край терена. Окончателното решение остава негово. Той може да потвърди първоначалното си отсъждане или да го промени според видяното на записа.

Целта е да се намали броят на спорните отсъждания, които остават без проверка, въпреки че могат да повлияят на изхода от мача. Надпреварата в Катар ще покаже как работи треньорското предизвикателство на практика и дали системата може да намери място и в други футболни турнири.