35 души са получили медицинска помощ след вчерашните антиправителствени демонстрации в албанската столица Тирана, белязани от остри сблъсъци между протестиращи и силите на реда. Данните са на местното здравно министерство и бяха разпространени от изданието „Албейниън дейли нюз“, цитирано по БТА.

Според публикацията 16 участници в протеста са били задържани и отведени в районните управления заради възникналите безредици.

Равносметката на пострадалите включва 13 демонстранти, 12 полицаи, 6 журналисти, един охранител и трима случайни минувачи, като сред ранените представители на медиите има и един чужденец.

Органите на реда са прибегнали до сълзотворен газ и водни оръдия, за да овладеят тълпата. От своя страна протестиращите са замеряли полицаите с камъни и са използвали дървени пръти в опит да унищожат улични камери и да изпочупят прозорците на правителствените сгради.

Вчерашното недоволство е продължение на вълната от протести, стартирала в края на май. Първоначалната искра бе общественото несъгласие с мащабен проект за луксозен туризъм по южното албанско крайбрежие, свързван с инвестиционния фонд на Джаред Къшнър – зет на американския президент Доналд Тръмп.

Движението, добило популярност като „Фламинго революция“, бе последвано през септември от студентски бунтове с искания за по-качествено образование и по-добър стандарт на живот, които често завършваха със сблъсъци. Впоследствие протестната енергия прерасна в директни призиви за оставката на министър-председателя Еди Рама.