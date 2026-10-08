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Италия домакинства учение на НАТО за ядрено възпиране на фона на напрежението с Русия

Италия домакинства учение на НАТО за ядрено възпиране на фона на напрежението с Русия
Снимка: AP/БТА

"Стедфаст нуун" започва на 13 октомври и ще тества готовността и координацията на съюзническите сили без използване на бойни оръжия

Италия ще бъде домакин следващата седмица на ежегодното учение на НАТО за ядрено възпиране "Стедфаст нуун" (Steadfast Noon), съобщи Ройтерс. Учението ще се проведе на фона на нарастващото напрежение между Русия и Алианса заради войната в Украйна и сигурността в Балтийския регион.

Тренировката е планирана като ежегодна проверка на готовността на способностите и процедурите, които допринасят за възпирането и отбраната на НАТО. По данни на италианското Министерство на отбраната учението е част от интегрираната стратегическа отбрана на Алианса.

По време на "Стедфаст нуун" няма да бъдат използвани бойни оръжия. Основният фокус ще бъде върху проверката на процедурите, координацията между съюзниците и стандартите за безопасност.

Учението започва на 13 октомври и ще продължи една седмица. Домакинството му се организира на ротационен принцип между страните членки, като Италия вече шест пъти е била домакин на тренировката.

Провеждането на учението съвпада с повишено напрежение между Русия и НАТО. Москва предупреди Алианса, че е готова да използва ядрени оръжия, ако западният съюз се опита да изолира Калининград - руски ексклав на Балтийско море.

В документ, изпратен до НАТО и видян от Ройтерс, Русия обвини Алианса в следване на "опасен и безразсъден курс", който според Москва крие "висок риск от избухване на пряк въоръжен конфликт".

На този фон "Стедфаст нуун" ще провери готовността на съюзниците за действия в рамките на ядреното възпиране, без реално използване на ядрени или други бойни оръжия.

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