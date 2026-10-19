Новини
Търси
Подкаст
Свят

Свещеник загина, след като дървен кръст падна върху него по време на литургия в Еквадор

Свещеник загина, след като дървен кръст падна върху него по време на литургия в Еквадор

Трагичният инцидент е станал в църква в Гуаякил и е бил излъчван на живо в социалните мрежи.

Свещеникът Патрисио Алфредо Санчес Молинари е починал, след като голям дървен кръст паднал върху него по време на литургия в църква в еквадорския град Гуаякил. Инцидентът е станал в храма „Дева Мария от Вечната Помощ“, съобщава изданието „Ел Хералдо“.

По време на богослужението кръстът, закрепен на стената зад олтара, внезапно се откъснал и паднал върху свещеника. Моментът е заснет по време на излъчване на литургията на живо в социалните мрежи.

На видеозаписа се чуват викове на присъстващите, докато хората реагират на случилото се. Инцидентът е настъпил приблизително 27 минути след началото на излъчването.

Архиепископията на Гуаякил потвърди смъртта на отец Патрисио Санчес Молинари и публикува съобщение в негова памет. Свещеникът е служил като енорийски свещеник в храма в Централното викариатство.

Новината за трагедията бързо се разпространи в социалните мрежи, където вярващи и потребители изразиха съболезнования и скръб за загубата му.

Инцидентът повдига въпроси за безопасността на тежките декоративни и религиозни конструкции в храмовете, особено когато са разположени непосредствено зад местата, където се провеждат богослужения.

Източник: „Ел Хералдо“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Израелската армия повиши степента на бойната си готовност

Израелската армия повиши степента на бойната си готовност

В части от Франция въвеждат полицейски част заради протестите

В части от Франция въвеждат полицейски част заради протестите

Водещи

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

  • Преди 4 минути
14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

14-годишният тийнейджър, нападнат от свой съученик в Карнобат, е приет в болница с 6 рани в гърдите

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

Хит на Риана е сред предложенията за нов химн на германски отбор

  • Преди 6 минути
Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Велислава Петрова: България подкрепя открития диалог между ЕС и Китай

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

Северна Македония удължи кризисното положение с горивата до 2027 г.

  • Преди 19 минути
Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

  • Преди 19 минути
Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

Четирима ключови футболисти на Манчестър Сити пропуснаха тренировка

  • Преди 27 минути
РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

РИОСВ наложиха глоби за над 468 000 евро за един месец

  • Преди 29 минути
Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Шишков: Тази седмица започва ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

Демерджиев призова за по-силно международно сътрудничество срещу организираната престъпност

  • Преди 39 минути
Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

Скопие извика български дипломат и му връчи демарш по случая „Ива Михайлова“

  • Преди 41 минути
65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

65 обаждания с бомбени заплахи за ден до телефон 112

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

Моуриньо сравни Ян Диоманде с младия Винисиус

  • Преди 50 минути
Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

Германски министър: Леви екстремисти и мигранти водят борба срещу френската демокрация

  • Преди 58 минути
Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици

Двама мъже в Разград с условни присъди за разпространение на наркотици