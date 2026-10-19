Свещеник загина, след като дървен кръст падна върху него по време на литургия в Еквадор

Свещеникът Патрисио Алфредо Санчес Молинари е починал, след като голям дървен кръст паднал върху него по време на литургия в църква в еквадорския град Гуаякил. Инцидентът е станал в храма „Дева Мария от Вечната Помощ“, съобщава изданието „Ел Хералдо“.

По време на богослужението кръстът, закрепен на стената зад олтара, внезапно се откъснал и паднал върху свещеника. Моментът е заснет по време на излъчване на литургията на живо в социалните мрежи.

На видеозаписа се чуват викове на присъстващите, докато хората реагират на случилото се. Инцидентът е настъпил приблизително 27 минути след началото на излъчването.

Архиепископията на Гуаякил потвърди смъртта на отец Патрисио Санчес Молинари и публикува съобщение в негова памет. Свещеникът е служил като енорийски свещеник в храма в Централното викариатство.

Новината за трагедията бързо се разпространи в социалните мрежи, където вярващи и потребители изразиха съболезнования и скръб за загубата му.

Инцидентът повдига въпроси за безопасността на тежките декоративни и религиозни конструкции в храмовете, особено когато са разположени непосредствено зад местата, където се провеждат богослужения.

Източник: „Ел Хералдо“