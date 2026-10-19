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България получава 5,2 млн. евро от ЕС за опазване на лешоядите

България получава 5,2 млн. евро от ЕС за опазване на лешоядите

Финансирането се осигурява по програмата LIFE, чрез която Европейският съюз подкрепя инициативи за опазване на природата

България ще получи 5,2 млн. евро европейско финансиране за защита на редки видове птици, сред които лешоядите. Средствата са част от нов пакет на Европейската комисия за екологични проекти на обща стойност над 390 млн. евро.

Финансирането се осигурява по програмата LIFE, чрез която Европейският съюз подкрепя инициативи за опазване на природата, биоразнообразието и борбата с климатичните промени.

Общо 135 проекта в различни европейски държави ще получат средства за дейности, насочени към подобряване на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

Над 390 млн. евро за зелени инициативи

Одобрените проекти са част от усилията на ЕС за преминаване към по-чиста и кръгова икономика, при която ресурсите се използват по-ефективно, а отпадъците се ограничават.

Част от инвестициите ще бъдат насочени към повишаване на готовността за справяне с екстремни метеорологични явления и намаляване на последствията от климатичните промени.

Финансирането е свързано и с дългосрочната цел на Европейския съюз да постигне климатична неутралност до 2050 г.

България с проект за опазване на редки птици

Предвидените за страната ни 5,2 млн. евро ще бъдат използвани за дейности, свързани със защитата на редки видове, с акцент върху лешоядите.

Очаква се европейските инвестиции да допринесат не само за съхраняването на природното богатство, но и за развитието на по-устойчива икономика и подобряване на качеството на живот в държавите членки.

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