34-годишна жена загина при челен сблъсък в Първомай

34-годишна жена загина при тежка катастрофа между два автомобила в Първомай.

Инцидентът е станал вчера сутринта. 75-годишната шофьорка на другия автомобил е оставена под лекарско наблюдение, предава dariknews.

Сигналът за произшествието е подаден към 9:30 часа чрез телефон 112. По първоначална информация лек автомобил „Ситроен“, управляван от 22-годишен мъж, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в „Тойота“.

При сблъсъка 34-годишната спътничка в „Тойота“ получила тежки наранявания и починала в линейката. Водачката на автомобила, 75-годишна жена, е оставена под лекарско наблюдение.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на двамата шофьори са отрицателни. От 22-годишния мъж е взета и кръвна проба за лабораторно изследване.

Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая се води досъдебно производство.