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Евростат: 10% от българите не могат да си позволят личен автомобил

Евростат: 10% от българите не могат да си позволят личен автомобил
pixabay

Делът на хората, които не могат да си позволят кола, е намалял от 22% на 10% за десет години

Всеки десети българин няма финансова възможност да притежава автомобил за лично ползване. Това показват данни на Евростат, според които България заема трето място в европейската класация по този показател.

Въпреки високата позиция в класацията, за последното десетилетие се отчита значително подобрение. През 2016 г. делът на хората, които не могат да си позволят личен автомобил, е бил 22%, докато сега достига 10%. Това представлява спад с 12 процентни пункта.

Цената остава един от основните фактори при избора на кола, като много българи се насочват към пазара на употребявани автомобили. Според автотърговеца Али Караемин купувачите често разполагат с ограничен бюджет и подхождат предпазливо към покупката.

"Общо взето са доста притеснени хората, трудно си купуват кола, идват с майстори, идват със семейство", разказва той.

По думите му бюджетът за първи автомобил често е между 2000 и 5000 евро. Дори при подобни суми обаче част от клиентите предпочитат да използват лизинг, за да запазят средства за регистрация, първоначално обслужване и евентуални ремонти.

Особено трудно е положението за младите шофьори, които сами финансират покупката на първата си кола. Ограничените средства често ги насочват към по-стари автомобили, чието техническо състояние невинаги отговаря на очакванията им.

Младият шофьор Стоян споделя, че заедно с приятелката си среща затруднения в търсенето на подходящ автомобил.

"За бюджета, който ние сме избрали, всичките коли са стари, амортизирани и трудно се намират качествени варианти", обяснява той и допълва, че новите автомобили са твърде скъпи за начинаещи водачи.

Подобен проблем среща и Христиана, която е работила през лятото, за да събере средства за кола. Според нея най-голямото предизвикателство е да намери автомобил с приемливо съотношение между цена и качество.

Финансовите ограничения принуждават част от купувачите да търсят разсрочено плащане дори при сравнително евтини автомобили. Автотърговецът Али Караемин посочва, че някои клиенти заплащат първоначално половината от стойността, за да им останат средства за допълнителните разходи.

Според представените данни на Евростат България е сред трите държави с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят личен автомобил, заедно с Финландия и Унгария. На другия полюс е Кипър, където този дял е най-нисък.

Макар статистиката да показва подобрение през последните десет години, за значителна част от българите покупката на автомобил продължава да бъде сериозно финансово предизвикателство.

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