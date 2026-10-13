„Кой е Ламин Ямал?“: Стара реплика на Марио Лемина нажежи мача с Барселона

Полузащитникът на Галатасарай Марио Лемина привлече вниманието преди двубоя с Барселона заради свое старо изказване по адрес на Ламин Ямал.

През август 2025 година габонският национал беше попитан кой според него е по-добрият футболист - неговият съотборник Лерой Сане или младата звезда на каталунците.

„Кой е Ламин Ямал? Не го познавам. Аз познавам Сане“, отговори тогава Лемина.

Изказването не е ново, но отново стана актуално преди срещата между Галатасарай и Барселона в Шампионската лига. Видеото се разпространява широко в социалните мрежи и предизвика реакции сред привържениците на испанския клуб.

Част от феновете приемат думите на Лемина като пренебрежително отношение към Ямал, което допълнително повиши напрежението преди двубоя в Истанбул.