Кампос Рейсинг обяви Теофил Наел за свой пилот във Формула 2 през сезон 2027. 19-годишният французин ще заеме мястото на Никола Цолов в испанския тим и ще се състезава като част от младежката програма на Ред Бул.

Наел вече познава отбора от участието си във Формула 3 през тази година. Той завърши пети в класирането при пилотите с три победи и общо пет подиума. Преди това французинът спечели титлата в испанската Формула 4 през 2023 г., а през 2025 г. триумфира в Гран при на Макао.

“Невероятно щастлив и горд съм да се присъединя към юниорския отбор на Ред Бул и да продължа пътя си с Кампос Рейсинг, докато правя следващата стъпка в кариерата си, преминавайки във Формула 2”, заяви Наел.