Търговските бариери и митата вредят на икономическия растеж както в Европа, така и в САЩ, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, призовавайки Вашингтон да спазва договорените търговски условия на фона на новите американски мерки, съобщи Ройтерс.

Германия отчита решението на американската администрация за въвеждане на нови мита, но настоява за спазване на договореностите от Търнбери, заяви Вадефул пред журналисти в Берлин. Той говори на съвместна пресконференция с румънския външен министър Дан Некулеску.

Споразумението, постигнато през юли 2025 г., предвижда американските мита върху повечето стоки, внасяни от Европейския съюз, да не надвишават 15%.

По думите на германския министър търговските ограничения имат отрицателно отражение върху икономиките и на двете страни. Те създават допълнителни затруднения за компаниите, увеличават разходите за потребителите и пораждат несигурност на пазарите.

Междувременно Службата на търговския представител на САЩ (USTR) предложи нови мита за 14 от основните търговски партньори на страната. Мярката е част от усилията на Вашингтон да противодейства на т.нар. структурен свръхкапацитет в промишлеността.

Сред най-засегнатите се очаква да бъде Китай, който американската администрация обвинява, че допринася в най-голяма степен за наводняването на международните пазари с евтини промишлени стоки.

Предложението идва след приключило осеммесечно разследване по раздел 301 от американското търговско законодателство, насочено към установяване на нелоялни търговски практики. Проверени са общо 16 търговски партньори на САЩ, включително Япония, Европейският съюз и Южна Корея.