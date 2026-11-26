Пирин Благоевград излезе с официална позиция, с която разкри какво е финансовото състояние на клуба. Шефовете на "орлетата" разясниха, че са поели отбора с наследени задължения в размер на 340 000 евро, като до момента към НАП са изплатени близо 30 000 евро, като наред с това се обслужват и останалите задължения.

Ето какво написаха от клуба:

„Изяление на ръководството на ПФК „ПИРИН 22“ АД

Уважаеми привърженици на Пирин,

Уважаеми благоевградчани,

Близо два месеца след окончателното прехвърляне на мажоритарния пакет акции на ПФК „Пирин 22“ АД считаме за необходимо да запознаем обществеността с актуалното състояние на клуба и посоката, в която работим.

Периодът от май до октомври 2026 г. бе белязан от тежка финансова и управленска криза. Още в началото на септември група ветерани на Пирин, начело с Мирослав Митев, заявиха готовност да поемат отговорността за бъдещето на клуба. След повече от месец забавяне, на 8 октомври Георги Калпакчиев окончателно прехвърли акциите си. Настоящото ръководство пое клуба в условията на непосредствена опасност от загуба на професионалния лиценз, с наследени задължения в размер на 340 000 евро и без осигурен устойчив модел на финансиране.

До момента към НАП са изплатени близо 30 000 евро, като последното плащане преди това бе извършено през месец май. Успоредно с обслужването на наследените задължения се полагат ежедневни усилия за обезпечаване на текущата дейност на клуба.

Общият размер на получената финансова и материална подкрепа през последните три месеца възлиза на 55 320 евро. Изказваме своята искрена благодарност на Владимир Табутов, Димитър Калайджиев, Ангел Кутрев, Росица Малчева, Върбан Хаджигаев, Васил Димитров, Николай Ризов, Венко Папалюгов, Сашо Милчев, Кирил Лудачки, Борислав Войнишки, Георги Спасов и Венцислав Димитров от София, както и на всички останали, които не останаха безучастни към съдбата на Пирин.

Клубът продължава да търси и дългосрочно решение чрез привличането на стратегически инвеститор. Не е тайна, че се водят разговори с потенциални инвеститори от чужбина, но на този етап крайният им изход остава неясен. Отворени остават и възможностите за разговори с други потенциални нови собственици на клуба. За да бъдат привлечени такива обаче, Пирин трябва да покаже и докаже наличието на здрава организационна основа, финансова стабилност и реална перспектива за развитие – условия, които са трудно постижими в настоящата действителност.

Междувременно ОФК Пирин стартира изключително важен процес по покриване на изискванията за категоризация на детско-юношеската школа. Трябва да бъде ясно на всички, че стратегическият фокус на клуба последователно ще се измества към ДЮШ като основен източник на свеж човешки и финансов ресурс. Изграждането на съвременна футболна академия и реализацията на собствени футболисти са в основата на устойчивото бъдеще на Пирин.

Настоящото ръководство не е поело клуба с обещания за незабавни спортни успехи, а с отговорността да го съхрани, стабилизира и да създаде условия за неговото развитие.

Обръщаме се към бизнеса, институциите и цялата пиринска общественост с призив за съпричастност и дългосрочна ангажираност. Еднократната помощ е жизненоважна, но устойчивото съществуване на клуба изисква постоянна и предвидима подкрепа.

Пирин е част от историята, идентичността и самочувствието на Благоевград. Неговото бъдеще е наша обща отговорност.

Заедно можем да върнем достойнството на клуба!

Ръководството на ПФК „Пирин 22“ АД“.