Тотнъм Хотспър следи отблизо нападателя на Бенфика Вангелис Павлидис, съобщава португалският вестник “Рекорд”. Според изданието лондонският клуб редовно изпраща скаути на мачовете на “орлите”, за да наблюдават играча с номер 14.

Тотнъм обмисля да отправи официална оферта в някой от следващите трансферни прозорци. Евентуална сделка през зимата обаче изглежда трудна, тъй като Бенфика няма намерение да се разделя с водещия си голмайстор по средата на сезон 2026/27.

Павлидис е отбелязал 19 гола и е направил четири асистенции в 20 мача от началото на кампанията. Така гръцкият нападател има пряк принос за 23 попадения на португалския отбор.

Договорът му с Бенфика е до 30 юни 2029 г., което дава на клуба силна позиция при евентуални преговори. Transfermarkt оценява пазарната стойност на Павлидис на 35 милиона евро. Засега информацията на “Рекорд” е за наблюдение и обсъждане на оферта.