Тотнъм следи голмайстора на Бенфика
Лондончани обмислят оферта за Вангелис Павлидис, който има 19 гола в 20 мача през сезона
Тотнъм Хотспър следи отблизо нападателя на Бенфика Вангелис Павлидис, съобщава португалският вестник “Рекорд”. Според изданието лондонският клуб редовно изпраща скаути на мачовете на “орлите”, за да наблюдават играча с номер 14.
Тотнъм обмисля да отправи официална оферта в някой от следващите трансферни прозорци. Евентуална сделка през зимата обаче изглежда трудна, тъй като Бенфика няма намерение да се разделя с водещия си голмайстор по средата на сезон 2026/27.
Павлидис е отбелязал 19 гола и е направил четири асистенции в 20 мача от началото на кампанията. Така гръцкият нападател има пряк принос за 23 попадения на португалския отбор.
Договорът му с Бенфика е до 30 юни 2029 г., което дава на клуба силна позиция при евентуални преговори. Transfermarkt оценява пазарната стойност на Павлидис на 35 милиона евро. Засега информацията на “Рекорд” е за наблюдение и обсъждане на оферта.