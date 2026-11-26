Институтът за геопространствени изследвания и технологии (ИГИТ) ще бъде официално открит на 30 ноември от 16:00 ч. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), съобщиха от университета.

Новото звено е създадено с решение на Министерския съвет през 2026 г. и обединява научна експертиза, технологии и иновативни изследователски подходи за решаване на значими обществени предизвикателства, свързани с климатичните промени, природните опасности и рискове, устойчивото развитие на териториите и дигиталната трансформация. Мотото на института е „Изследваме проблемите на територията. Разбираме пространството. Моделираме бъдещето“.

Създаването на ИГИТ надгражда над 25-годишния опит на Софийския университет в областта на географските информационни системи (ГИС). Развитието започва през 2000 г. с утвърждаването на ГИС като самостоятелно направление, продължава с откриването на първата у нас магистърска програма през 2002 г., на бакалавърската специалност „Геопространствени системи и технологии“ през 2018 г. и на Националния университетски център за геопространствени изследвания към университета през 2020 г., посочиха от СУ.

„Нашата мисия е да развиваме географската наука, географската интелигентност и геопространствените технологии чрез съчетаване на фундаментални знания, интердисциплинарни изследвания и технологични иновации“, посочва председателят на Управителния съвет на ИГИТ проф. д-р Стелиян Димитров.

В основата на научно-приложната работа на института стои концепцията за географска интелигентност. Чрез комбиниране на географска теория, анализ на спътникови и LiDAR данни, числени модели и геопространствен изкуствен интелект (GeoAI) екипът разработва високодетайлни триизмерни дигитални двойници за анализ и прогнозиране на сложни териториални процеси.

Сред приоритетите на института е институционалното сътрудничество за изграждането на интегрирана Национална научна геоинформационна платформа и на динамична Национална карта на климатичните рискове, насочени към превенция и моделиране на внезапни наводнения, горски пожари и градски топлинни острови. Институтът ще подкрепя подготовката на студенти и докторанти и ще провежда специализирани обучения за повишаване на капацитета на държавната администрация.

При откриването ще бъдат представени научният и технологичният капацитет на института, резултати от реализирани изследвания и перспективите за неговото развитие, с акцент върху оценката и моделирането на риска от внезапни наводнения. Други акценти са изследването на градските топлинни острови и адаптацията към климатичните промени, създаването на високодетайлни триизмерни дигитални двойници и приложението на лазерното сканиране и геопространствения изкуствен интелект. Предвидени са и демонстрации на научни резултати и възможност за интервюта с водещи изследователи от института, казаха още от СУ.