Вторият капитан на Байерн Мюнхен Йозуа Кимих отправи остри критики към ръководството на клуба за отношението към Джамал Мусиала. Халфът изрази възмущението си от последните коментари на шефовете по адрес на неговия съотборник след загубата с 1:2 от Лил в Шампионска лига.

Той е на мнение, че клубът е прекрачил граници, които не подобават на институция от подобен ранг, визирайки думите на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге. "Никога не бива да се допуска един състезател да бъде излаган публично по този начин и да понася цялата тежест върху себе си. Това е напълно неприемливо и не отговаря на идентичността на Байерн".

"Джамал изнесе отбора на гърба си по време на Европейското първенство, получи емблематичния номер десет и в клуба, и в националния отбор. След това обаче го сполетяха мускулна травма, заболяване и нова тежка контузия. За последната година и половина той почти няма възможност да навърже четири или пет поредни двубоя. Напълно нормално е в такава ситуация да не е в познатата си форма. Сигурен съм, че ще успее да се завърне такъв, какъвто го познаваме“, коментира Кимих.

Той беше категоричен, че подобни разговори трябва да останат вътре в клуба. "Байерн винаги е на първо място, но клубът не е по-голям от личността, от човека. Разбираемо е, че клубът може да е загрижен заради заболяването. Това, което не разбирам, е начинът, по който това се съобщава публично. Тези въпроси трябва да се обсъждат при закрити врата с Джамал и неговите представители. Най-важното е той да идва с желание всеки ден на тренировъчната база на "Зебенер Щрасе" и да изпитва удоволствие от играта. Понякога си мислиш, че можеш да се върнеш на терена и веднага да решиш изхода на мача. Не мисля, че трябва да очакваме чудеса в момента, и това важи не само за Джамал, но и за всички останали контузени играчи, които рано или късно ще се завърнат. Мусиала работи изключително усърдно, изключителен професионалист е и всички ние заставаме на 100% зад него.“