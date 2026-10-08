Протест "Не на руската война" пред Руския културен център в София, запалиха руски флаг

Граждански протест под надслов "Не на руската война" започна пред Руския културен център в София. Демонстрацията е организирана чрез социалните мрежи и се провежда на ул. "Шипка" 34. За проявата съобщиха и медии, позоваващи се на организаторите.

Сред основните послания на протеста е критика към Русия за войната в Украйна и към българските институции за реакцията им след атаките срещу два търговски кораба в Черно море.

Организаторите твърдят, че ударите по корабите на 6 октомври са извършени от руски дронове. Към момента обаче българските власти не са обявили окончателно кой стои зад атаката, затова това твърдение остава позиция на протестиращите, а не установен факт.

В центъра на София има засилено полицейско присъствие. Сред демонстрантите са представители на гражданското сдружение БОЕЦ, както и поддръжници на активиста Манол Глишев.

По време на протеста на стълбите пред Руския културен център беше запален руският национален флаг.

Организаторите отправят и политически критики към кабинета на Румен Радев и президента Илияна Йотова, като ги обвиняват, че не реагират достатъчно твърдо на според тях нарастващите рискове за сигурността.