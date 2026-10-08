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Микробус се заби в електрически стълб в хасковското село Подкрепа

Микробус се заби в електрически стълб в хасковското село Подкрепа
БТА

Шофьорът не е пострадал, а няколко къщи в селото временно останаха без ток

Инцидент с микробус „Форд“ с полска регистрация е станал около 17:00 часа на път Е80, в района на хасковското село Подкрепа. Превозното средство е напуснало пътното платно и се е ударило челно в електрически стълб пред местна кръчма, показват снимки на агенция „Булфото“.

По първоначални данни шофьорът е изгубил контрол над микробуса, докато се е движил по прав участък. Той е бил единственият човек в автомобила и не е пострадал. При удара предната част на превозното средство е била сериозно деформирана, а жена от селото е помогнала на водача да се измъкне от смачканата кабина.

Сблъсъкът е наклонил електрическия стълб, а на място е изпратен екип на EVN за отстраняване на повредата. Заради аварийните дейности временно без ток ще останат няколко къщи в село Подкрепа.

Движението в района е било регулирано от двама пътни полицаи, като за определено време катастрофата е блокирала едната лента на път Е80. Допълнително ограничение е наложила и последвалата аварийна работа.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Няма информация за други пострадали, а причините за загубата на контрол над микробуса все още се изясняват. При инцидента са нанесени материални щети и е повреден електрическият стълб, но няма по-сериозни последствия.

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