Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа, станала в село Търнава, общ. Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирeкция на МВР – Враца.

Мъжът е пътувал в товарен автомобил, който се е блъснал в движещ се пред него влекач, предава БТА.

Загиналият е на 63 години, инцидентът е станал вчера.

Пробите на водачите на двата автомобила са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, от Наказателния кодекс, според който, „при смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от осем до дванадесет години.

Заради инцидента пътят от Търнава към Бяла Слатина остана затворен за часове.

Според последната информацията за работата на полицията, публикувана на сайта ѝ, през август в областта при тежки катастрофи са трима и са ранени 13 души.