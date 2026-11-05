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Феноменален Виктор Уембаняма донесе победа на Сан Антонио над Далас

Феноменален Виктор Уембаняма донесе победа на Сан Антонио над Далас
AP/БТА

Французинът отбеляза рекордните 52 точки и хвана 24 борби

Виктор Уембаняма отбеляза рекордните за кариерата си 52 точки и 24 борби, като добави и 8 чадъра, при победата на Сан Антонио Спърс срещу Далас Маверикс със 112:111 в домакинство от Националната баскетболна асоциация (НБА). Френският център се превърна в първия играч от сезон 1996/97, който записва поне 25 точки, 10 борби и 5 чадъра в едно полувреме.

Кайри Ървинг бе близо до това да помрачи момента на Уембаняма, но пропусна стрелба при три оставащи секунди от срещата. Тимът на Далас се възползваше предимно когато звездата на Сан Антонио не беше на терена, като при негово отсъствие "шпорите" не успяваха да се противопоставят на силната игра в подкошието на звездния играч на Маверикс - Купър Флаг, който завърши с 19 точки и 10 борби.

Дилан Харпър помогна за победата с 21 точки, а Стефон Касъл допринесе с дабъл-дабъл от 17 точки и 10 борби.

Кайри Ървинг бе най-резултатен за Далас с 29 точки, а Пи Джей Уошингтън добави 21 точки и 10 борби.

Филаделфия 76ърс затвърди силното начало на сезона си след успех срещу Детройт Пистънс със 112:106 като гост. Тимът от щата Пенсилвания е с 8 победи и само едно поражение през сезона, което дойде именно срещу Детройт през миналата седмица.

Джейлън Браун изигра най-силния си мач от началото на кампанията с 30 точки и ключов чадър в последната минута, който запази преднината на Сиксърс. Джоел Ембийд добави 26 точки и 15 борби, а ЛеБрон Джеймс се отчете с 13 точки, 10 борби и 8 асистенции. Джеймс се превърна в първия баскетболист в историята на НБА с 16 хиляди успешни изстрела.

За Детройт най-добър беше Дънкан Робинсън с 27 точки, а Кейд Кънингам реализира дабъл-дабъл от 26 точки, 11 асистенции и 7 борби.

Никола Йокич записа третия си трипъл-дабъл за сезона, а неговият Денвър Нъгетс надделя над Торонто Раптърс със 128:109. Сърбинът завърши срещата с 32 точки, 11 асистенции и 10 борби, а тимът му подобри баланса си на 4 победи и 3 загуби. Шестима други баскетболисти на Нъгетс бяха с двуцифрени показатели за резултатност - новобранецът Брайс Хопкинс изигра най-силния си мач до момента с 18 точки от пейката, Арън Гордън добави 17, а Джамал Мъри отбеляза 14 точки и 7 асистенции.

Ар Джей Барет вкара 22 точки за Торонто, а Скоти Барнс се отчете със 17 точки, 6 борби и 6 асистенции.

Оклахома Сити Тъндър се наложи над Кливланд Кавалиърс със 124:116, а звездата на тима Шей Гилджъс-Алекзандър бе ключов за успеха с 42 точки и 8 асистенции. "Гръмотевиците" удържаха късен щурм от страна на гостите и постигнаха втора поредна победа.

Донован Мичъл реализира 27 точки за Кавалиърс, а Джеймс Хардън бе с 19 точки и 9 борби, но след изоставане с 25 точки още през втората четвърт, те не успяха да стигнат до обрат.

Бостън Селтикс постигна пета победа у дома, надигравайки Милуоки Бъкс със 109:102. Пол Джордж поведе "келтите" с 25 точки, включително 5 тройки, Дерик Уайт добави 24 точки и 7 асистенции, а тимът се справи въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм.

Тайлър Хиро отбеляза 25 точки за Бъкс, а Хайме Хакес Джуниър добави 18, като и двамата вкараха по четири далечни стрелби.

Най-добрият играч от финалите през миналия сезон Джейлън Брънсън поведе шампиона Ню Йорк Никс до успех срещу Маями Хийт със 135:105, Лука Дончич записа 40 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Сакраменто Кингс със 116:103, а с 35 точки Бам Адебайо поведе Маями Хийт до триумф срещу Лос Анджелис Клипърс със 117:116 след продължение.

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