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Зетят на Тръмп и човек на Путин разговаряли за американски инвеститор на "Северен поток"

Зетят на Тръмп и човек на Путин разговаряли за американски инвеститор на "Северен поток"
АП/БТА

Все още не е ясно доколко Вашингтон има интерес да преследва рестартирането на руските газови потоци към Германия, която е най-големият енергиен потребител в Европа

Високопоставени руски и американски служители, включително специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, са провели разговори за привличане на американски инвеститор в газопроводите „Северен поток“. Разговорите са се състояли преди руската инвазия в Украйна, съобщиха пет запознати източника пред Ройтерс.

В дискусиите са участвали Кирил Дмитриев, близък съветник на руския президент Владимир Путин, и Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Къшнър, който се опитва да посредничи за примирие между Русия и Украйна, разглежда правенето на бизнес като централен елемент за възстановяването на мира. Подобна сделка би позволила на американските инвеститори да печелят от енергийните потоци към Европа, след като войната приключи.

През последните седмици Дмитриев и Къшнър са се срещали в Москва и Ню Йорк. Въпреки че не е ясно до каква степен са обсъждали „Северен поток“ при тези случаи, темата остава в дневния ред, споделиха двама от източниците пред Ройтерс.

„Всички сделки ще трябва да бъдат договорени от Русия с DFC (Американската международна корпорация за финансиране на развитието) и Министерството на финансите и трябва да бъдат от полза за американските данъкоплатци и компании“, заяви служител на Белия дом, попитан за разговорите около газопровода.

Служителят уточни пред Ройтерс, че в последно време не е имало „дискусии за Северен поток“.

Дмитриев, който води кампания за възобновяване на продажбите на руски газ за Германия, се срещна миналия месец с представители на министерствата на енергетиката и на финансите на САЩ, за да обсъдят потенциални руско-американски енергийни инициативи.

Все още не е ясно доколко Вашингтон има интерес да преследва рестартирането на руските газови потоци към Германия, която е най-големият енергиен потребител в Европа.

Американски служител коментира, че предвид препятствията, подобна сделка е малко вероятна в средносрочен план. Газопроводите „Северен поток“ са под санкции от страна на САЩ и ЕС, което прави всяко рестартиране незаконно.

Тръмп би могъл да отмени или смекчи американските санкции, но ако демократите спечелят контрола над Конгреса на междинните избори следващия месец, това ще стане по-трудно.

Къшнър и Дмитриев също така са обсъждали продажбата на съвкупност от бизнеси – от нефтени рафинерии до бензиностанции в Европа и на други места, които са собственост на руската енергийна компания Лукойл, съобщиха други двама източници, запознати с въпроса.

Според този план консорциум от федералната инвестиционна агенция DFC и инвеститори от Катар и Обединените арабски емирства ще купят активите, а властите в САЩ ще вдигнат санкциите, посочват източниците.

„По отношение на Лукойл, Стив (Уиткоф) и Джаред (Къшнър) работиха съвместно с DFC, за да договорят сериозно авансово плащане и дял от печалбата за Съединените щати“, заяви служител на Белия дом.

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