УЕФА повери мач от Лига Европа на Радослав Гидженов

Радослав Гидженов получи престижно назначение от УЕФА. Българският арбитър ще ръководи срещата от втория кръг на основната фаза на Лига Европа между АЗ Алкмаар и Апоел Беер Шева.

Двубоят ще се проведе на 15 октомври от 19:45 часа на стадиона в Алкмаар. Нидерландският тим започна участието си с поражение с 0:1 при гостуването на Съндърланд, а израелският шампион завърши 0:0 с Динамо Загреб.

Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е определен за четвърти съдия. За ВАР ще отговаря швейцарецът Лукас Фендрих, подпомаган от поляка Томаш Квятковски.

Представянето на българската съдийска бригада ще бъде оценявано от легендарния германски арбитър Кнут Кирхер. Делегат на УЕФА е унгарецът Ищван Хусар.

Това ще бъде четвъртият международен мач на Гидженов през сезона и първият му в Лига Европа. До момента той ръководи Латвия - Черна гора в Лигата на нациите, както и квалификационните двубои Динамо Загреб - Тун в Шампионската лига и Ларн - Линкълн в Лигата на конференциите.

Ново назначение получи и водещият български съдия Георги Кабаков, който тази вечер ще ръководи срещата между Викинг и Байерн Мюнхен в Шампионската лига.