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Вучич за предстоящите избори: Ако има безредици, те ще бъдат бързо потушени

Вучич за предстоящите избори: Ако има безредици, те ще бъдат бързо потушени
АП/БТА

Лидерът на СПП прогнозира победа за своята политическа сила. Според неговите изчисления партията ще спечели пълно мнозинство, осигурявайки си между 130 и 140 депутатски места

Бившият сръбски държавен глава Александър Вучич, който оглавява листата на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), изрази увереност, че парламентарният вот на 25 октомври и следващият ден ще преминат спокойно. Пред сръбските медии той коментира, че макар да се забелязват прояви на „истерия“ и различни „номера“, сериозни ексцесии не се очакват.

В ефира на базираната в Белград руска телевизия „РТ Болкан“ (RT Balkan) Вучич заяви по отношение на евентуални провокации, че „ако има безредици, те бързо ще бъдат потушени“. Той допълни още, че „отдавна изобщо не се страхува от безредици“ и не се притеснява от неконтролируеми вълни на социално недоволство.

Лидерът на СПП прогнозира победа за своята политическа сила. Според неговите изчисления партията ще спечели пълно мнозинство, осигурявайки си между 130 и 140 депутатски места в бъдещия парламент. В същото време той очаква основният им опонент - сформираната от протестиращите младежи „Студентска листа“ - да събере подкрепа между 36 и 40 процента от гласовете.

Предстоящите избори бяха насрочени лично от Вучич преди изненадващата му оставка от президентския пост на 27 септември. С този ход той съкрати своя втори и последен по конституция мандат с повече от седем месеца, за да се включи в кампанията на СПП. Изборната надпревара се провежда на фона на продължаващите близо две години студентски протести, породени от трагедията на 1 ноември 2024 г., когато при срутването на козирката на гарата в Нови Сад загинаха 16 души.

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