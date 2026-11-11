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Втори заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов

Втори заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов
Facebook / ЦСКА

БНР съобщи за нов арест по разследването, след като се появи информация, че първият обвиняем може да не е произвел фаталния изстрел

Полицията е задържала втори заподозрян във връзка с убийството на бизнесмена и президент на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Това съобщи БНР, позовавайки се на свои източници.

Към момента няма официална информация къде е извършен арестът и каква е предполагаемата роля на новия заподозрян в престъплението.

Досега единственият задържан по случая беше Славчо Мегеров-Мегера, арестуван в София часове след убийството на Филипов на 30 септември.

По-рано "Марица" съобщи, позовавайки се на полицейски източници, че разследващите работят и по версия, според която Мегеров може да не е произвел фаталния изстрел, а да е придружавал действителния извършител.

Според неофициалната информация по ръцете на Мегеров не са открити барутни частици, а негови следи липсват и по намереното оръжие. Съобщава се, че балистична експертиза е установила, че именно с този пистолет е извършено убийството.

Тези данни не са потвърдени официално от разследващите органи.

Очаква се утре да бъдат оповестени повече подробности за новия арест и развитието на разследването.

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