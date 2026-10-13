Румънският съд пусна под домашен арест Калин Джорджеску

Румънски съд постанови във вторник, че Калин Джорджеску, проруският бивш фаворит в анулираните президентски избори през 2024 г., трябва да бъде преместен от полицейския арест под домашен арест за 30 дни по време на наказателно разследване за предполагаема измама. Информацията предава Ройтерс.

Прокурорите твърдят, че Джорджеску и още двама заподозрени са убедили румънски бизнесмен да им даде 1,1 милиона евро (1,23 милиона долара), като са го подвели, че могат да му помогнат да си осигури кредитна линия до 15 милиона евро от чуждестранна финансова институция. Той отрича да е извършил нещо нередно.

Джорджеску по-рано обжалва съдебното решение от края на септември за задържането му под стража, а във вторник съдът реши, че той може да бъде преместен под домашен арест. Решението подлежи на обжалване.

Стотици поддръжници на Джорджеску протестират срещу разследването му. Джордже Симион, лидер на крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците“ (AUR), която води в социологическите проучвания, заяви във вторник, че решението е знак, че гласът на протестиращите се чува.

Джорджеску, който има забрана да се кандидатира отново, но остава популярен, вече е подсъдим по две други дела – едното по обвинения в опит за подкопаване на националната сигурност след анулирането на изборите, а второто – за пропагандиране на фашистките лидери на Румъния от 30-те години на миналия век, което е незаконно. Той отхвърля обвиненията.

Румъния, която е член на НАТО и Европейския съюз, анулира президентските си избори през декември 2024 г. поради съмнения за руска намеса в полза на Джорджеску – остър критик на НАТО, Брюксел и западната подкрепа за Украйна. Русия отрече да се е намесвала във вота.

Президентските избори бяха проведени наново през май 2025 г. и в крайна сметка бяха спечелени от проевропейския центрист Никушор Дан.