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Балкан стигна до продължение, но загуби във Вечния град

Балкан стигна до продължение, но загуби във Вечния град

Българският шампион с трето поредено поражение в Еврокъп

Балкан се бори много мъжки, но загуби след продължение гостуването си на Рома със 72:77. Ботевградчани играха като равен с равен с далеч по-силен на хартия съперник, който им нанесе трета поредна загуба в Еврокъп. Преди това българският шампион падна от германския Улм и от турския Бахчешехир.

Балкан изнесе много силно първо полувреме, при което ограничи италианската атака и се оттегли на почивка с крехък аванс от 33:29. Рома обърна резултата в третата четвърт, но българския отбор не позволи на съперника да се откъсне и до края стоеше близко като точково изражение.

Така се стигна до продължение от 5 минути след 69:69 в редовното време. Опитът и по-дългата скамейка обаче оказа влияние, а не може да не споменем и много леки нарушения, които домакините получиха в своя полза. Над всички на игрището беше литовецът Артурс Страутинс със 17 точки, а Александър Стоименов реализира 16 за Балкан.

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