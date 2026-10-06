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Ясно е откъде ще минава АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Ясно е откъде ще минава АМ "Струма" през Кресненското дефиле
БТА

Проектът предвижда мащабно инженерно изпълнение със 17 виадукта

Ясно е откъде ще минава магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. АПИ внесе официално инвестиционно предложение за изцяло ново трасе в посока София - Кулата с дължина около 26 километра, което извежда транзитния трафик извън пролома. Това коментира общинският съветник от Демократична България в Столичния общински съвет Симеон Ставрев.

"Проектът предвижда мащабно инженерно изпълнение със 17 виадукта с обща дължина около 7.7 километра (като най-дългият достигна 1315 метра) и две нови тунелни тръби за Симитли (222 метра) и Тисата (1.4 километра), докато за останалите участъци ще се използват вече проектираните тръби за насрещното движение като „Ракитна“, „Стара Кресна“ и „Света Неделя“, посочи Ставрев, цитиран от actualno.com.

"За да се гарантира висока пропускателна способност и безопасност, новото направление е проектирано с основен габарит Г10.50 и проектна скорост 80 км/ч, като в участъците с надлъжен наклон над 3% е заложена трета лента за бавнодвижещи се автомобили. В района на Симитли между пътните възли „Симитли – Център“ и „Симитли – Изток“ се въвежда специална реорганизация с габарит Г20 с цел пълен транзитен обход на градската зона", уточни Ставрев.

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