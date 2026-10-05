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Разбиха престъпна група за кражби на луксозни автомобили в Атина

Разбиха престъпна група за кражби на луксозни автомобили в Атина
Pixabay

Осем души са задържани

Осем души са задържани в Атина по подозрение за участие в престъпна група, свързвана с десетки кражби на автомобили, предимно луксозни, в област Атика, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Сред задържаните е и предполагаемият ръководител на групата. Те са на възраст между 18 и 60 години.

По данни на разследването незаконните приходи от дейността на групата надхвърлят 350 хил. евро. Смята се, че тя е започнала да действа в края на 2025 г. и е набелязвала автомобили и мотоциклети с висока стойност.

До момента групата е свързана с кражбата на 23 превозни средства. Обикновено престъпленията са извършвани през нощта, като извършителите са прониквали в автомобилите и са преодолявали системите им за сигурност.

При полицейските действия са открити 13 откраднати автомобила с подправени идентификационни номера. Иззети са още регистрационни табели, устройства за геолокация и техника за заглушаване на радиочестоти.

Властите са конфискували и три товарни автомобила.

Разследването продължава, като полицията проверява дали в престъпната схема са участвали и други лица.

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