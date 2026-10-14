Росица Карамфилова отмени заповед за изключване на близо 12 декара от "Сините камъни"

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е отменила заповед на предишния министър Манол Генов, с която близо 12 декара е трябвало да бъдат изключени от природен парк "Сините камъни".

Това съобщи Карамфилова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия.

По думите ѝ заповедта е отменена на основание на Административнопроцесуалния кодекс, след като извършена проверка е установила промяна във фактическите данни за площта, посочена в първоначалния документ.

Министърът обясни, че при прегледа на случая са били установени и несъответствия в обстоятелствата, въз основа на които е била издадена старата заповед.

Решението идва след продължителни спорове около територията. Българска фондация "Биоразнообразие" съобщи преди дни, че отмяната е станала след повече от година протести, сигнали и становища срещу изключването на площта от природния парк.

С отмяната на заповедта близо 12-те декара остават в границите на природен парк "Сините камъни".